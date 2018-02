Dortmund rettet sich mit spätem Tor ins EL-Achtelfinale

Peter Stöger hat mit Borussia Dortmund den nächsten Erfolg gefeiert. Die Schwarz-Gelben retteten sich mit einem späten Tor ins Achtelfinale der Europa League. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Atalanta Bergamo in der Vorwoche deutete am Donnerstag lange alles auf ein Ausscheiden hin. Marcel Schmelzer erlöste die Borussia mit seinem Tor zum 1:1-Endstand in der 83. Minute.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Marcel Schmelzer jubelt nach seinem späten Siegtreffer