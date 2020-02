Erling Haaland ist auch Rekordhalter in der Leichtathletik

Der ehemalige Salzburg-Stürmer Erling Haaland beherrscht derzeit die europäischen Fußball-Schlagzeilen. Kaum bekannt ist, dass der Norweger auch einen Europarekord in der Leichtathletik hält.

Für Borussia Dortmund hat der "Wunderstürmer" acht Tore in den ersten vier Pflichtspielen erzielt. Dass der 19-Jährige schon als Kind seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellte, wurde nun in einer Mitteilung des Österreichischen Leichtathletikverbandes (ÖLV) berichtet: Ein finnischer Sportstatistik-Freak führt eine Rekordliste mit allen Nachwuchsbestleistungen jedes Alters. Unter den Fünfjährigen findet sich unter "Standweitsprung" der Name Erling Braut Haaland. Die 1,63 Meter, die er 2006 in einer Halle in seiner Heimatstadt Bryne hinlegte, sind seither nicht mehr überboten worden und sind europäischer Rekord in dieser Altersklasse.

Der Modellathlet hätte vermutlich auch als Zehnkämpfer Karriere gemacht. In seiner Salzburg-Zeit ermittelte Sky Sport, dass Haaland bei einem Sprint 36 km/h schnell gelaufen war.

Quelle: SN