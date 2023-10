Ex-Meistercoach des FC Red Bull Salzburg hat wieder einen Job

Beim FC Zürich übernimmt ein früherer Salzburger Meistertrainer eine Führungsaufgabe. Ricardo Moniz ist nicht der einzige Ex-Bulle, der beim Tabellenführer der Schweizer Super League andockt.

Als "Leiter Spielerentwicklung" wird der 59-jährige Moniz beim FC Zürich künftig arbeiten und zudem unter dem Schlagwort "Coach the Coaches" die Trainer weiterbilden.

2012 war der Niederländer der erste Doublegewinner bei Red Bull Salzburg gewesen. Sein kurioser Abgang in der darauffolgenden Sommerpause war Ausgangspunkt für den Beginn der Ära Ralf Rangnick bei den Bullen. Moniz war danach unterem anderem bei Ferencváros Budapest, AS Trenčín, Lechia Gdańsk und zuletzt bei Slaven Belupo in Kroatien als Trainer tätig gewesen.

Nach 18 Jahren in Diensten von Red Bull Salzburg wird auch Sascha Milicevic ab 1. Dezember zum FC Zürich stoßen. Er wird dort Ausbildungschef. Bei den Bullen war er in vielfältiger Weise im Nachwuchs als Trainer, Koordinator und Chefscout tätig.