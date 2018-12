FC Liverpool ist an Red-Bull-Salzburg-Stürmer Dabbur interessiert

Ein Top-Transfer aus der heimischen Bundesliga in die Premier League könnte noch im Winter über die Bühne gehen. Tabellenführer FC Liverpool will laut britischen Medien im Titelrennen seine Offensive mit Salzburgs Stürmer Munas Dabbur verstärken.

Die Visitenkarte des 26-jährigen Israeli kann sich sehen lassen: 20 Tore in 30 Bewerbsspielen, darunter zehn Treffer in zehn internationalen Auftritten belegen seine starke Herbstsaison. Der Torriecher von Dabbur ist längst den Scouts bei den Clubs in den besten europäischen Ligen aufgefallen. Italienische und spanische Clubs wurden schon öfter mit ihm in Verbindung gebracht. Doch Dabbur weiß auch die Möglichkeiten in Salzburg zu schätzen und kann auf das Vertrauen von Trainer Marco Rose bauen.

Nun könnte aber ein Angebot aus der Premier League zu einem spektakulären Wechsel führen. Der FC Liverpool, aktuell noch ungeschlagener Tabellenführer in England, habe großes Interesse daran, Munas Dabbur noch in der Winter-Transferzeit zu verpflichten, schreiben englische Medien. Trainer Jürgen Klopp wolle seine Optionen im Angriff erweitern. Der Club von der Anfield Road ist außerdem in der Champions League (Achtelfinalgegner ist Bayern München) sowie im FA Cup engagiert und braucht daher einen breit aufgestellten Kader. Die Ergänzungsspieler Divock Origi und Daniel Sturridge sollen ob ihrer geringen Einsatzzeit mit einem Weggang aus Liverpool spekulieren. Das würde die Notwendigkeit für zusätzliche Angriffspower erhöhen.

Auch die Ablöse wäre keine allzu große Hürde dafür, dass Munas Dabbur bald an der Seite von Mohamed Salah und Sadio Mane stürmt. Laut den Berichten könne der Israeli, dessen Vertrag bei Red Bull Salzburg noch bis 2021 läuft, für eine festgeschrieben Summe von 20 Millionen Pfund (ca. 22. Millionen Euro) wechseln, womit er für den Champions-League-Finalisten ein Schnäppchen wäre. Nach Mane und Naby Keita wäre Dabbur bereits der dritte Ex-Salzburger beim Kultclub an der Merseyside.

