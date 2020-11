FC Liverpool übernahm vorübergehend Tabellenführung

Die englischen Fußball-Großclubs Liverpool, Manchester City und Chelsea haben am Samstag in der Premier League jeweils Siege gefeiert. Titelverteidiger Liverpool mühte sich zu einem späten 2:1-Heimsieg gegen West Ham United, der den "Reds" zwischenzeitlich die Tabellenführung einbringt. Auch der 1:0-Auswärtssieg von Manchester City bei Sheffield United war ein knapper. Weniger Probleme hatte Chelsea beim 3:0 in Burnley.

SN/APA/AFP/CLIVE BRUNSKILL Mühevoller 2:1-Sieg für Liverpool gegen West Ham United