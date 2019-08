Hoeneß zieht sich nach vier Jahrzehnten bei Bayern zurück

Die Zäsur beim FC Bayern München ist seit Donnerstag offiziell: Uli Hoeneß wird sich nach vier Jahrzehnten aus der Führungsspitze des FC Bayern München zurückziehen. Der 67-Jährige will am 15. November nicht wieder als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren. Seinen Vorsitz im Aufsichtsrat möchte er in der ersten Sitzung nach der Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen.

SN/APA (dpa)/Frank Leonhardt Hoeneß will Mitglied im Aufsichtsrat bleiben