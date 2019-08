Juventus Turin lange ohne Abwehr-Routinier Chiellini

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss monatelang auf seinen Abwehrchef und Kapitän Giorgio Chiellini verzichten. Wie der Club mitteilte, zog sich der 35-jährige Innenverteidiger am Freitag bei der Vorbereitung auf das Spitzenspiel am Samstag gegen Napoli einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird sich in wenigen Tagen einer Operation unterziehen.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Chiellini wird seinem Team lange fehlen