Katja Wienerroither gab bei Saisonfinale Comeback

Die künftige Leipzig-Legionärin aus Eugendorf kehrte nach einem halben Jahr Verletzungspause auf den Platz zurück. Das Aus der Grasshoppers in der Schweizer Liga konnte auch sie nicht verhindern.

So wie im Vorjahr traf der GC im Halbfinale des Liga-Play-Offs auf den Stadtrivalen FC Zürich, und so wie im Vorjahr kam das Aus. Nach dem 2:3 im Hinspiel unterlagen die Grasshoppers am Samstag mit 1:5 (0:2). Beim FC trugen sich die ÖFB-Legionärinnen Viktoria Pinther und Marie-Therese Höbinger in die Schützenliste ein. Die Titelverteidigerinnen treffen im Finale auf Servette Genf.

Katja Wienerroither kam in der zweiten Halbzeit zu ihrem ersten Einsatz seit Dezember 2022. Die Eugendorferin hatte seither mit einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung zu kämpfen gehabt. In der Vorwoche hat die 21-jährige ÖFB-Teamspielerin ihren Wechsel zum deutschen Bundesligaaufsteiger RB Leipzig bekannt gegeben. Sie kommt mit der Empfehlung von neun Ligatoren in nur elf Spielen in dieser Saison.