Kein Pass: LASK-Torhüter Lawal konnte nicht für Nigeria debütieren

Nichts wurde es aus einem Länderspiel für Tobias Lawal: Der LASK-Keeper erhielt noch keinen nigerianischen Pass. Daher fehlte der 20-Jährige beim Testspiel der "Super Eagles" gegen Algerien.

Bis zur letzten Minute bemühte sich der nigerianische Fußballverband am Freitag, für Lawal bei der Botschaft einen Reisepass zu erhalten. Der 20-jährige Linzer, Sohn einer Österreicherin und eines nigerianischen Vaters, hat bereits Freundschaftsspiele für ÖFB-Nachwuchsauswahlen bestritten. Die Pass-Angelegenheit konnte nicht rechtzeitig geklärt werden, weil Lawal dafür sein österreichisches Reisedokument zurücklegen müsste.

Nigeria unterlag in dem Test in Klagenfurt gegen den regierenden Afrikacup-Sieger Algerien mit 0:1. Mit dabei war Red-Bull-Salzburg-Leihgabe Samson Tijani (TSV Hartberg). Das Tor erzielte Mönchengladbach-Legionär Ramy Bensebaini. Am Dienstag folgt in Klagenfurt ein weiteres Testspiel für Nigeria gegen Tunesien.

Quelle: SN