Laimer in "kicker"-Rangliste drittbester Mittelfeldspieler

Die starken Leistungen von Konrad Laimer in der abgelaufenen Saison der deutschen Bundesliga sind vom deutschen Fußball-Fachmagazin "kicker" honoriert worden. Der 25-jährige Leipzig-Akteur wurde in einer Rangliste der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga auf Rang drei gewählt und als internationale Klasse eingestuft. "Bei RB gesetzt und eine der Triebfedern in der starken Rückrunde. Seinen Wert merkte man, wenn er fehlte", hieß es in der Donnerstag-Ausgabe.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Laimer schnitt als Dritter sehr gut ab