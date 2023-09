Lissabon ist für Red Bull Salzburg in jeder Hinsicht "ein harter Ritt"

Champions-League-Hymne für Struber "ein spezieller Moment"

Nun gut, Österreichs Fußballmeister schaffte es gerade noch zum Hotel und in weiterer Folge ins Estádio da Luz, wo am Dienstagabend die obligate UEFA-Pressekonferenz und das Abschlusstraining auf dem Programm standen. Trainer Gerhard Struber sprach von einem "harten Ritt", gleichzeitig sei die Vorfreude auf die Königsklassen-Premiere riesig. "Wir wollen uns in dieses Spiel hineinarbeiten, mutig auftreten und am Ende überraschen. Wir trauen uns schon zu, hier zu punkten", sagte der Bullen-Coach. Ehe sein Puls am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr, live auf Sky, ServusTV und im SN-Ticker) in die Höhe schnellt, will Struber aber die Champions-League-Hymne genießen. "Das ist auch für mich als Trainer ein spezieller Moment", meinte der 46-jährige Salzburger.