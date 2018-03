Lukas Schubert wird US-Legionär

Ein neues fußballerisches Abenteuer startet der Salzburger Lukas Schubert. Der Ex-Grödiger unterschrieb einen Vertrag bei einem Club in Kalifornien.

Napa Valley FC 1839 heißt der Club, der in der viertklassigen National Premier Soccer League (NPSL) engagiert ist. Der 28-jährige Schubert spielte zuletzt eineinhalb Jahre lang bei Derry City in der irischen Liga. Highlight waren Spiele in der Europa-League-Qualifikation.

Schubert ist in der Salzburger Red-Bull-Akademie ausgebildet worden, wo unter anderem der heutige Nationalspieler Stefan Ilsanker zu seinen Kameraden gehörte. Beim SV Grödig machte er als einziger Aktiver den Durchmarsch aus der Regionalliga bis in die Bundesliga mit. Ab 2013 zwang ihn eine Herzmuskelentzündung zu einer zweijährigen Zwangspause.

(SN)