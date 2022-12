Messi wie Maradona? Was die beiden Fußballstars eint - und was nicht

Lionel Messi ist Weltmeister mit Argentinien und damit am Ziel seiner Fußballträume. Warum er nun auf einer Stufe mit Diego Maradona steht - und dennoch jeder Vergleich hinkt.

Der Held im himmelblau-weiß gestreiften Trikot wird auf Händen getragen. In der rechten Hand glänzt der goldene WM-Pokal, und sein Gesicht verrät ein tiefes Glücksgefühl. Dieses ikonische Bild zeigt Diego Maradona nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko - und seit Sonntag auch Lionel Messi, der Argentinien nach einem wahren Fußballthriller in Katar zum Titel geführt hat. Es ist der größte sportliche Erfolg von Messi und zugleich der letzte Puzzlestein, der dem 35-Jährigen in seiner außergewöhnlichen Karriere noch gefehlt ...