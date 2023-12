Nach 3:3 von Manchester City im Topspiel: Ex-Bulle Erling Haaland wegen Schiedsrichter außer sich

So emotional hat man Erling Haaland wohl selten gesehen. Weil er mit dem Referee nicht einverstanden ist, verliert er die Contenance und ist auch noch nach dem Abpfiff sauer.

Freunde werden Erling Haaland und Fußball-Schiedsrichter Simon Hooper wohl nicht mehr. Denn der Stürmerstar von Manchester City geriet kurz vor Schluss des spektakulären 3:3 gegen Tottenham Hotspur am Sonntagabend völlig aus der Fassung. Europas Fußballer des Jahres war so aufgebracht und gestikulierte so wild, dass er die Gelbe Karte sah. Später kommentierte Haaland ein Video der Szene auf X (vormals Twitter) mit "wtf" - auf Deutsch in etwa "Was zur Hölle".