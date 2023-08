Neo-Sportdirektor Christoph Freund nimmt Richard Kitzbichler mit zum FC Bayern

SN exklusiv: Der weit gereiste Ex-Profi Richard Kitzbichler soll in München als Schnittstelle zwischen dem neuen Sportdirektor Christoph Freund und der Akademie namens Bayern-Campus fungieren.

Fliegender Wechsel von Christoph Freund: Am Dienstag gab der langjährige Sportdirektor von Red Bull Salzburg den SN noch ein Abschiedsinterview, das Sie in den kommenden Tagen an dieser Stelle lesen können, am Mittwoch schon wird Freund als Neuzugang des FC Bayern offiziell präsentiert. Der neue Sportdirektor der Münchner wird sich bei einem Medientermin erstmals den Fragen der deutschen Journalisten stellen und dabei einen Einblick geben, wie er seinen Job anlegen will. Die Erwartungen an Freund sind freilich hoch: In Salzburg hat er in den vergangenen acht Jahren als Sportdirektor und Architekt der Mannschaft mit geschickten Transfers ein Plus von 400 Millionen Euro erwirtschaftet. Viele große Spieler- und Trainerkarrieren haben beim österreichischen Serienmeister begonnen, ein Stück von dieser Philosophie will sich nun auch der FC Bayern abschneiden. Freund ist bekannt dafür, Talente früh zu erkennen und dank seines internationalen Netzwerks und Verhandlungsgeschicks letztlich auch zu verpflichten.

Auf der Suche nach den vielversprechendsten Talenten für den FC Bayern wird ihm ein langjähriger Wegbegleiter und enger Vertrauter zur Seite stehen: Freund nimmt SN-Informationen zufolge Richard Kitzbichler mit nach München. Der ehemalige Fußballprofi (FC Tirol, Austria Salzburg, Hamburger SV, Austria Wien, Melbourne Victory, Red Bull Juniors) und Assistenzcoach von Roger Schmidt (RB Salzburg, Beijing Guoan) und Ralph Hasenhüttl (Southampton) soll als Schnittstelle zwischen dem neuen Bayern-Sportdirektor und dem Nachwuchsleistungszentrum, genannt Bayern-Campus, fungieren. Chef der Akademie ist mit Jochen Sauer ebenfalls ein Ex-Bulle, als sportlicher Leiter fungiert Halil Altintop.

Obwohl sein offizieller Dienstantritt erst am 1. September ist, weilte Freund schon vergangenen Freitag beim FC Bayern. Die "Bild"-Zeitung fotografierte den 46-jährigen Salzburger, als er überraschend auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße auftauchte. Freund sei demnach in München gewesen, um administrative Vorbereitungen zu treffen und unter anderem seine neue Wohnung einzurichten. Sein Hauptwohnsitz wird jedoch in der Stadt Salzburg bleiben.