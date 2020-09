Österreichischer Torhüter vom LASK spielt für Nigerias Nationalteam

Eine Einberufung für die "Super Eagles", das Nationalteam Nigerias, erhielt Tobias Lawal, der Torhüter des LASK-Farmteams Juniors OÖ. Der in Linz aufgewachsene Keeper hat bereits Nachwuchsländerspiele für Österreich bestritten.

Gernot Rohr, der deutsche Teamchef von Nigeria, hat für zwei Testspiele gegen die Elfenbeinküste und Tunesien im Oktober zwei Österreich-Legionäre einberufen. Samson Tijani, an Hartberg verliehenes Mittelfeldtalent von Red Bull Salzburg, sowie Juniors-OÖ-Torhüter Tobias Lawal haben dabei keine lange Anreise: Die beiden Partien sollen in Österreich gespielt werden. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bedeutet das für die großteils in Europa spielenden Akteure eine einfachere Anreise.

Der 20-jährige Lawal hat für Österreichs U19 und U20-Nationalteam bereits Einsätze zu verzeichnen gehabt. Für die U21-Spiele gegen Albanien und England Anfang September war er noch auf der Abrufliste gestanden. Ein Nationenwechsel ist in diesem Alter aber noch zulässig. Der 1,95 Meter große Keeper ist in Linz aufgewachsen und hat die Akademie in Linz durchlaufen. 45 Zweitligaeinsätze stehen für ihn zu buche. Für die LASK-Profis saß er in der Bundesliga und in der Europa League als Ersatz für ÖFB-Torhüter Alexander Schlager auf der Bank. Gernot Rohr verspricht sich einiges von ihm: "Er war bei der starken Serie des LASK in der Europa League mit, und er hat in Nachwuchsteams schon gespielt."

Die Partien am 9. und 13. Oktober sollen in noch zu bestimmenden Stadien in Österreich stattfinden. Nigeria, der Olympiasieger von 1996, hat 2018 bei der WM in Russland nach der Vorrunde Abschied nehmen müssen. Beim Afrika-Cup 2019 holte Gernot Rohrs Team Platz drei. Die aktuell wertvollsten Spieler sind Wilfred Ndidi von Leicester City und Stürmer Victor Osimhen, der im Sommer von Lille zum SSC Napoli gewechselt hat.