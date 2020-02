Real Sociedad warf Real Madrid aus dem Cup

Real Sociedad hat im Viertelfinale des spanischen Cups Copa del Rey gegen Real Madrid einen Coup gelandet. Die Basken siegten in der spanischen Hauptstadt nach einer spektakulären zweiten Hälfte 4:3 (1:0) über das Weiße Ballett. Ausgerechnet Martin Ödegaard leitete Reals Niederlage mit den meisten Gegentoren seit elf Monaten (1:4 gegen Ajax Amsterdam) ein.

Der unterdessen 21-jährige Mittelfeldspieler, der 2015 als 16-jähriges Supertalent zu den Königlichen gewechselt war und den Madrilenen noch immer gehört, brachte den Außenseiter nach 22 Minuten auf die Siegesstraße.

Der leihweise bei Real Sociedad engagierte Norweger traf unter gütiger Mithilfe von Reals französischem Goalie Alphonse Areola, der einen harmlosen Nachschuss zwischen seinen Beinen durchrutschen ließ, zum 1:0. Zum Mann des Spiels für die Basken avancierte neben Ödegaard mit Alexander Isak ein weiterer Nordländer. Der 20-jährige Schwede erhöhte nach der Pause innerhalb von zwei Minuten (54./56.) zum zwischenzeitlichen 3:0.

Für die Hausherren traf Marcelo (59.) zum zwischenzeitlichen 1:3. In die folgende Drangphase der Gastgeber hinein traf Merino zur scheinbaren Entscheidung. Nach einem nicht anerkannten Real-Tor von Vinicius Junior (79.) verkürzten Rodrygo (81.) und Nacho (93.), der Ausgleich gelang dem Liga-Spitzenreiter gegen den Tabellen-Achten nicht mehr.

Zwei Stunden nach Madrid hat sich auch der FC Barcelona aus dem spanischen Fußball-Cup verabschiedet. Die Katalanen unterlagen am Donnerstagabend im Viertelfinale bei Athletic Bilbao 0:1. Inaki Williams erzielte in der 93. Minute per Kopf das entscheidende Tor für die Basken. Lionel Messi hatte in der 89. Minute noch eine Großchance auf die Barca-Führung liegen gelassen.

Zuletzt fand das Halbfinale der Copa del Rey 2010 ohne die beiden Großclubs statt. Neben Sociedad und Bilbao haben Zweitligist Mirandes (4:2 gegen Villarreal) und Granada (2:1 gegen Titelverteidiger Valencia) die Runde der letzten vier erreicht.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.