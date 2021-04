Red-Bull-Deal ist wohl schon perfekt: Die Zukunft von Jesse Marsch liegt in Leipzig

Der 47-jährige US-Amerikaner wird seinen Red-Bull-internen Trainertransfer nach dem Cupfinale bestätigen. Indirekt tat Marsch das bereits am Mittwoch nach dem 1:1 gegen den WAC.

Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga verspricht in den letzten vier Runden vielleicht doch noch Spannung: Red Bull Salzburg zitterte sich am Mittwoch trotz klarer Überlegenheit und nach einem halben Dutzend leichtfertig vergebener Torchancen zu einem 1:1-Unentschieden gegen den WAC. Verfolger Rapid hingegen gewann 3:2 und verkürzte den Rückstand zur Tabellenspitze so auf sechs Punkte - und das direkte Duell steht am 12. Mai noch aus.

Dennoch waren die Ergebnisse der Meistergruppe in der Wahrnehmung vieler Salzburger Fußballfans an ...