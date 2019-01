Red Bull Salzburg braucht Nachfolger für Marco Rose

Hoffenheim bestätigt: Mit Rose wird geplant. Der Trainer von Red Bull Salzburg muss sich entscheiden, ob er das Angebot annimmt. Bullen beobachten auch schon den Markt.

Marco Rose besitzt bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg einen Vertrag bis 2020. Aber der Erfolgstrainer der Bullen wird diesen nicht erfüllen. Es verdichten sich die Hinweise, dass Rose nach Ende der Saison in die deutsche Bundesliga wechselt. Vor allem Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim zeigt ganz starkes Interesse an einer Verpflichtung des Deutschen. Aber nicht nur in Deutschland hat sich Rose mit seinen Erfolgen 2018 einen Namen gemacht. Englische Medien berichten, dass Rose auch ein Trainerkandidat bei Manchester United sei.