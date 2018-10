Red Bull Salzburg gehört zum Kreis der Favoriten in der Europa League

Drei Siege in Folge - Österreichs Fußballmeister schließt international nahtlos an die Erfolgsserie der vergangenen Saison an.

Mit dem Einzug in das Semifinale der Europa League setzte der FC Salzburg in der vergangenen Saison ein kräftiges Ausrufezeichen. Es ist schwierig genug, sich an die Spitze des internationalen Geschäfts zu schießen. Noch schwieriger ist es, sich dort zu behaupten. Der FC Salzburg ist auf dem besten Weg, das zu erreichen. Mehr noch, die Salzburger zaubern sich immer mehr in den Kreis der Favoriten auf den Titel.