Red Bull Salzburg Hände gebunden: RB Leipzig hat bei Kristensen freie Bahn

Rasmus Kristensen soll auf der Wunschliste von RB Leipzig stehen. Wenn der Däne von Red Bull Salzburg zu den Deutschen wechseln will, dann gibt es beim Transfer keine Hindernisse.

Der deutsche Pokalsieger RB Leipzig scheint wieder einmal kurz davor zu stehen, einen Profi von Red Bull Salzburg zu verpflichten. Der "Kicker" berichtete am Montag, dass Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen auf der Wunschliste der Sachsen steht. Wenn der dänische Nationalspieler seinem ehemaligen Clubkollegen Dominik Szoboszlai, der zuletzt im Jänner 2021 von Salzburg nach Leipzig gewechselt war, folgen will, dann brauchen die Deutschen nur 13 Millionen Euro zu überweisen und der Wechsel ist perfekt. So hoch ist nämlich beim Dänen die Ausstiegsklausel ...