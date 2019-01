Red Bull Salzburg muss auf den Knipser noch lange verzichten

Während seine Mannschaftskollegen von Red Bull Salzburg im Camp in Portugal schwitzen und sich auf die Saison vorbereiten, steht Takumi Minamino vor seinem ersten Titelgewinn in dieser Saison. Der Erfolgslauf des Bullen-Angreifers mit Japan beim Asiencup ging nämlich weiter. Salzburgs torgefährlicher Stürmer steht in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den favorisierten Japanern nach einem 1:0 gegen Vietnam (Minamino spielte 89 Minuten) im Semifinale. Deswegen wird eine baldige Rückkehr ins Bullen-Team immer unwahrscheinlicher. Es ist auch mehr als fraglich, ob Minamino zum Saisonstart am 14. Februar ein Kandidat für den Kader im Team von Marco Rose sein kann. Dabei könnten die Bullen Knipser Minamino im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League gut gebrauchen. Gerade auf internationaler Ebene gelangen Minimano entscheidende Tore. Und Salzburgs Erfolgslauf in der Europa League begann in der vergangenen Saison mit einem Minamino-Treffer. Beim 2:2 in San Sebastian traf der 24-Jährige in letzter Sekunde. Auch wenn die Japaner das Semifinale am Montag gegen den Iran verlieren sollten, ist es fraglich, ob Rose zum Saisonstart auf seinen Topjoker setzen kann. Minamino benötigt Urlaub, um im weiteren Saisonverlauf dann richtig Gas geben zu können.