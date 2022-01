Red Bull Salzburg plant Zukunft: Nachfolger von Kristensen ist schon gefunden

Mit Rasmus Kristensen wird Red Bull Salzburg wohl einen wichtigen Spieler nach Ende der Saison verlieren. Aber die Bullen haben bereits einen Ersatz gefunden und planen eine Verpflichtung noch in der aktuellen Transferperiode.

Am Samstag bestreitet Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen den Zweitligisten Lafnitz (11 Uhr) das letzte Testspiel vor dem Ernstfall am 6. Februar im Cup-Viertelfinale gegen den LASK. Bei der Generalprobe wird daher auch erstmals 2022 in der Red-Bull-Arena gekickt, wo auch das Cupspiel ausgetragen wird. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle kann gegen die Steirer zwar nicht seine komplette Wunschformation auf das Feld schicken, weil mit dem verletzten Nicolas Seiwald,Brenden Aaronson, der beim US-Team weilt, und Mo Camara noch drei wichtige Spieler fehlen. ...