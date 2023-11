Red Bull Salzburg - eine Saison wie auf der Achterbahn

Red Bull Salzburg sucht vor dem schwierigen Auswärtsspiel in der Champions League gegen Real Sociedad die nötige Stabilität.

Wohin geht die Reise? RBS-Trainer Gerhard Struber mit Spielern am Dienstagabend beim Abschlusstraining in San Sebastian.

Stabilität heißt das Zauberwort, das bei Fußballmeister Red Bull Salzburg derzeit in aller Munde ist. Nur: So recht will sich eine gewisse Beständigkeit bei den Bullen nicht einstellen. Die bisherige Saison gleicht einer Achterbahnfahrt aus sich ständig abwechselnden Siegen und ...