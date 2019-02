Red Bull Salzburg schuftet hart: Marco Rose wurde dennoch auch laut

Salzburg-Trainer Marco Rose fand auch im Trainingslager den perfekten Weg, wie er seine Profis auf den Kampf um drei Titel 2019 vorbereitet.

Die letzte Trainingseinheit im Camp in Lagos (Por) absolvierte Fußballmeister Red Bull Salzburg am Donnerstagnachmittag. Zum Abschluss der intensiven Tage setzte die Truppe von Trainer Marco Rose am Freitag die sensationelle Erfolgsserie weiter fort. Auch im 41. Saisonspiel blieben die Bullen ungeschlagen. Gegen die Mannschaft von Ex-Trainer Roger Schmid, Beijing Gouan, siegten die Salzburger mit 2:0 (1:0).