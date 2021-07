Red Bull Salzburg steht vor Festwochen und 80.000 Fans wollen im Stadion live dabei sein

In Salzburg finden aktuell nicht nur die Festspiele statt, auch Meister Red Bull Salzburg erwartet in vier Heimspielen in Folge Massenbesuch. Stürmer Mergim Berisha steht auf der Wunschliste von Eindhoven.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Salzburg-Youngster Karim Adeyemi setzte zum Saisonauftakt die Akzente. Die Bullen stehen nun vor vier Heimspielen in Serie.