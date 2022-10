Red Bull Salzburg trägt Trauer: Bullen verzichten vor dem "Endspiel" aber auf Schweigeminute

Red Bull Salzburg entspricht dem Wunsch von Dietrich Mateschitz: Gegen Chelsea werden die Salzburger Spieler keinen Trauerflor tragen, es gibt auch keine Schweigeminute.

In erster Linie werden die Profis von Red Bull Salzburg am Dienstag in der fünften Runde der Champions League gegen Chelsea dafür kämpfen, dass Österreichs Fußballmeister weiter gut im Rennen um einen Platz im Achtelfinale der Königsklasse bleibt. Aber die Truppe von Trainer Matthias Jaissle spielt auch für den verstorbenen Red-Bull-Chef. Im ersten von zwei "Endspielen" um den Aufstieg in das Achtelfinale kämpfen die Salzburger aber mit Verletzungsproblemen.

Es wird aber nur ein ganz stilles Andenken im Stadion, ...