Red Bull Salzburg wird für Patson Daka mindestens 20 Millionen Euro kassieren

Bullen-Stürmer Patson Daka ist auf dem besten Weg, Torschützenkönig zu werden. Salzburg darf sich schon jetzt über viele Millionen freuen.

Fußballmeister Red Bull Salzburg kann national beide Saisonziele erreichen. Die Bullen stehen im Cupfinale und liegen in der Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an der Spitze. Großen Anteil daran hat Patson Daka, der sich mit ziemlicher Sicherheit den Titel des Torschützenkönigs sichern wird. Dass der 22-jährige Angreifer allerdings eine weitere Saison in Österreich spielen wird, ist unwahrscheinlich.

Christoph Freund, der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, weiß, dass das Interesse an den Topspielern der Bullen ...