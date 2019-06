Red Bull Salzburg: Xaver Schlagers Wechsel zu Wolfsburg ist fix

Der bereits seit Tagen praktisch feststehende Transfer von Red-Bull-Salzburg-Mittelfeldspieler Xaver Schlager zum VfL Wolfsburg ist durch. Der Nationalspieler wechselt um 15 Millionen Euro in die deutsche Bundesliga.

Noch vor wenigen Tagen hatte der 21-Jährige am Rande der U-21-EM in Abrede gestellt, dass in Sachen Clubwechsel bei ihm etwas fix sei. Am Mittwoch wurde der Transfer von den Clubs offiziell bestätigt. Er unterzeichnete einen Vierjahresvertrag. Für Schlager wird eine kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro fällig.

Nach Stefan Lainer (Mönchengladbach), Hannes Wolf (RB Leipzig), Munas Dabbur (FC Sevilla) und Fredrik Gulbrandsen (Basaksehir) und Christoph Leitgeb (Karriereende) ist Schlager der sechste namhafte Abgang diesen Sommer beim Champions-League-Teilnehmer.

Wolfsburg, wo Schlager mit Oliver Glasner einen österreichischen Trainer haben wird, machte den Neuzugang auf originelle Weise publik: Eine Spotify-Playlist mit "Schlager-Hits" wurde veröffentlicht. Unter den gewählten Musiktiteln: "Servus, Gruezi und hallo" von Maria und Margot Hellwig oder "Geh diesen Weg mit mir" von DJ Ötzi.

Der in Linz geborene Schlager ist in St. Valentin (NÖ) aufgewachsen und wechselte bereits im Alter von elf Jahren nach Salzburg. Er hat alle Altersstufen der Red-Bull-Akademie durchlaufen. 2017 war er Kapitän des Youth-League-Teams, das unter Trainer Marco Rose den Bewerb gewann. Schlager fehlte damals verletzungsbedingt im Finalturnier. Beim Serienmeister bestritt er 107 Pflichtspiele mit elf Toren und elf Assists. trug er zu vier Titeln und drei Cuperfolgen bei. Im österreichischen A-Team bestritt der Mittelfeldspieler bisher elf Spiele.

Xaver Schlager meint zu seinem Wechsel: "Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass es nach zehn Jahren in Salzburg Zeit für etwas Neues ist. Ich hatte hier eine tolle Zeit, konnte viel lernen und habe viel erlebt. Jetzt stehe ich vor einer neuen Herausforderung, die ich nicht ablehnen wollte und die sehr reizvoll und spannend ist."



Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Wir sind sehr stolz, dass mit Xaver Schlager ein weiterer Spieler, der seine gesamte fußballerische Entwicklung seit seinem zwölften Lebensjahr bei uns durchlebt hat, den Sprung in die deutsche Bundesliga geschafft hat. Wir wünschen ihm alles Gute, viel Gesundheit und Erfolg.

Xaver war beginnend von unserer Jugendabteilung über unsere AKA-Mannschaften sowie unseren Kooperationspartner FC Liefering bis hin zur ersten Mannschaft bei den größten Erfolgen unseres Vereins in den jeweiligen Mannschaften als wichtiger Führungsspieler mit dabei. Natürlich werden wir ihn als Spieler und als Typen bei uns vermissen. Aber so wie Xaver als ganz junger Spieler in unsere Mannschaft hineingewachsen ist, haben jetzt andere Youngsters die Möglichkeit, in seine Fußstapfen zu treten und seinem Beispiel zu folgen. Das ist der Weg, den wir seit etlichen Jahren gehen und der uns in erster Linie sportlich, aber auch wirtschaftlich so erfolgreich gemacht hat. Und genau diesen Weg gehen wir beharrlich und konsequent weiter."

Quelle: SN