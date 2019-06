Ronaldo schoss Portugal ins Nations-League-Finale

Die Fußball-Nationalmannschaft Portugals steht als erstes Team im Finale der europäischen Nations League. Die Hausherren setzten sich am Mittwoch in Porto im Halbfinale gegen die Schweiz 3:1 (1:0) durch. Alle drei Treffer gingen auf das Konto von Superstar Cristiano Ronaldo. Im Finale trifft Portugal am Sonntag auf England oder die Niederlande, die sich am Donnerstag in Guimaraes gegenüberstehen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA Ronaldo erzielte alle drei Treffer