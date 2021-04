Rudi Quehenberger ist 80: "Es ist schön, wenn man so alt werden darf"

Als Präsident von Austria Salzburg verhalf Rudi Quehenberger dem Fußball zu einem höheren Stellenwert. Am Samstag feiert er seinen 80er.

Kaum ein Fußballpräsident verbreitete so viel Glamour wie Rudi Quehenberger. Dem Pucher ist es zu verdanken, dass der Fußball Anfang der 90er-Jahre in Salzburg einen völlig neuen Stellenwert in der Gesellschaft erhielt. Die Austria fand mit dem Gewinn des ersten Meistertitels 1994 und dem Einzug in das Finale des UEFA-Cups weit über die Grenzen hinaus Beachtung. Ein Verdienst von Rudi Quehenberger.



Sie feiern Ihren 80. Geburtstag. In Zeiten wie diesen muss die erste Frage lauten: Wie geht es ...