Slovan Bratislava möchte auch in Wien "dominant auftreten"

Slovan Bratislava will sich im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League bei Rapid am Donnerstag (20.30 Uhr) nicht mit dem Verwalten des 2:1-Vorsprungs aus der Partie in der Slowakei begnügen. "Das Heimspiel ist für uns gut ausgegangen. Wir wollen aber trotzdem versuchen, dominant zu spielen und unbedingt ein Tor schießen", sagte Slovan-Coach Martin Sevela am Mittwoch.

SN/APA/HANS PUNZ Noch unklar ist, ob Dominik Greif wieder das Tor der Slowaken hütet