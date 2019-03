Spanien und Italien starteten EM-Qualifikation mit Sieg

Die Ex-Welt- und Europameister Spanien und Italien sind zum Start der Qualifikation für die Fußball-EM-Endrunde 2020 ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Spanier mühten sich am Samstag in Valencia gegen Norwegen zu einem 2:1 (1:0)-Heimsieg, Italien gewann in Udine gegen Finnland mit 2:0 (1:0).

In Valencia brachte Rodrigo die Spanier in Führung (16.). Noch in der ersten Halbzeit vergab Tarik Elyounoussi (31.) die Riesenchance auf den Ausgleich, der nach der Pause Joshua King per Elfmeter (65.) gelang. Doch die Freude der Norweger währte nicht lange. In der 71. Minute brachte Sergio Ramos die Spanier wieder in Führung, der Kapitän verwertete in Panenka-Manier einen Elfmeter und damit seinen zwölften Strafstoß in Serie.

Spaniens Teamchef Luis Enrique hatte mit Beginn der EM-Qualifikation ähnlich wie Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch eingeleitet. Spaniens vermeintlich stärkster Gruppengegner Schweden startete mit einem 2:1 (2:0) gegen Rumänien. Auch Malta siegte gegen die Färöer mit 2:1.

Italien gewann dank Treffern von Nicolo Barella (7.) und des 19-jährigen Moise Kean (74.). Griechenland mit einem 2:0 in Liechtenstein und Bosnien-Herzegowina mit einem 2:1 gegen Armenien holten sich zum Auftakt ebenfalls drei Punkte. Bosniens Stürmerstar Edin Dzeko absolvierte dabei als erster Spieler seines Landes sein 100. Länderspiel.

In der Gruppe D siegte die Schweiz in Tiflis gegen Georgien nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 2:0 (0:0). Vor 54.000 Zuschauern waren die zwei Deutschland-Legionäre Steven Zuber (57.) und Denis Zakaria (80.) die Matchwinner für die Eidgenossen. Am Dienstag steht für die SFV-Auswahl der Schlager auf dem Programm, wenn im St.-Jakob-Park von Basel Dänemark gastiert.

Im zweiten Gruppenspiel schrammte Irland nur knapp an einer Blamage vorbei. Die Iren gewannen beim krassen Außenseiter Gibraltar nur mit viel Mühe 1:0. Das Duell auf dem Kunstrasen im Victoria Stadium am Fuße des Affenfelsen entschieden die Gäste letztlich dank eines Treffers von Jeff Hendrick (49.) für sich. Drei Minuten zuvor hatte die Nummer 194 der Weltrangliste die Führung verpasst, als Irlands Keeper Darren Randolph einen Kopfball von Roy Chipolina gerade noch parierte.

Die Schweiz startete mit einem Sieg in die EM-Qualifikation. Die Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic besiegte in Tiflis nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit Georgien verdient mit 2:0 (0:0). Vor 54.000 Zuschauern waren die zwei Deutschland-Legionäre Steven Zuber (57.) und Denis Zakaria (80.) die Matchwinner für die Eidgenossen.

Die Schweizer mussten ohne die drei Offensivkräfte Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Admir Mehmedi antreten. Am Dienstag steht für die SFV-Auswahl der Schlager der Gruppe D auf dem Programm, wenn im St.-Jakob-Park von Basel Dänemark gastiert.

Quelle: Apa/Ag.