Spitzenreiter Real fertigt mit Alaba Mallorca mit 6:1 ab

Real Madrid befindet sich auch nach der 6. LaLiga-Runde an der Tabellenspitze. Die "Königlichen" feierten am Mittwochabend mit ÖFB-Star David Alaba in der Innenverteidigung einen 6:1-Kanterheimsieg gegen Real Mallorca und nahmen damit zum fünften Mal die vollen Punkte mit. Die ungeschlagene Ligaserie konnte auf mittlerweile 24 Partien ausgebaut werden. Auch Alaba leistete seinen Beitrag, bereitete er doch den vorletzten Treffer seines Teams vor.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Alaba und Co. kamen aus dem Jubeln kaum heraus