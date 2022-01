Sportdirektor Christoph Freund spricht Klartext: Red Bull Salzburg gibt im Winter keinen Star ab

Der Sportdirektor von Meister Red Bull Salzburg, Christoph Freund, sprach im Gespräch mit den SN ein Machtwort bezüglich Transfers im Winter 2022.

Nach der grandios verlaufenen vergangenen Gruppenphase in der Champions League stehen einige Fußballprofis von Red Bull Salzburg aktuell auf den Wunschlisten vieler Clubs aus den europäischen Topligen. Atlético Madrid zeigt Interesse an Mohamed Camara und auch Karim Adeyemi, der Däne Rasmus Kristensen, Kameruns Nationalspieler Jérôme Onguéné, der US-Amerikaner Brenden Aaronson und Oumar Solet sind aktuell gefragt. Auf Anfrage der "Salzburger Nachrichten" erklärte jedoch der Sportdirektor der Bullen, Christoph Freund: "Es ist nicht der Plan, in dieser Transferperiode einen Stammspieler abzugeben." ...