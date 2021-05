Salzburg ist national ungefährdet, braucht jetzt aber auch international Erfolge.

Einfach wird die Aufgabe für den neuen Salzburg-Trainer nicht. Denn der Umbruch muss auch von den Bullen mit all ihren Möglichkeiten erst verkraftet werden. Vor allem auf internationaler Ebene. Denn dass sich der Meister, sollte er im Play-off zur Champions League scheitern, fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert hat, kann nicht mehr als Erfolg verkauft werden. Wer einmal, wie die Bullen, in der Königsklasse dabei war, sich mit Liverpool, Bayern oder Atlético Madrid messen konnte, für den ist die Europa League nur ein Trostpflaster.

Seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in das Fußballgeschäft holte Salzburg 20 Titel - einzigartig. Es hat aber in der jüngeren Geschichte immer wieder herausragende Mannschaften in der Liga gegeben: die Wiener Austria, dann Rapid, Happels FC Tirol, Salzburg unter Otto Barić oder auch Sturm Graz mit Ivica Osim. Sie alle stürzten ab. Red Bull Salzburg muss das nicht befürchten. Bei den Bullen passt vom Finanziellen bis zum Scouting alles zusammen. Der Serienmeister wird national weiter dominieren. Die Kluft in der Liga zwischen Salzburg und dem Rest vergrößert sich weiter. Ziel der Bullen kann es nur sein, den Abstand auf internationaler Ebene zu den Topteams zu verringern. Auch daran wird der neue Trainer gemessen.