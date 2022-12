Pelé war mehr als ein Sportidol

Es gibt Sportgrößen, Sportidole - und einen wie Pelé.

Pelé war einer, der weit über Fußball hinaus die Welt bewegt hat. Massen über Generationen hinweg inspiriert hat. Abseits seiner Rekorde wie drei WM-Titel oder rund 1300 Tore. Seine Rekorde werden vielleicht einmal übertroffen werden, seine Art, auf die Menschen zuzugehen und sie demütig in sein Leben einzubinden, das ist und war unvergleichlich. Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß, hat immer gewusst, woher er kommt. Nämlich aus ärmsten Verhältnissen, in den Slums von São Paulo aufgewachsen ...