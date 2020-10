Auch wenn zum Auftaktspiel in der Champions League nur 3000 Besucher in die Red-Bull-Arena durften war die Stimmung dennoch, in Anbetracht der Umstände, der Königsklasse würdig. Spiele in der Champions League sind auch vor einer mageren Kulisse etwas besonderes. Und die Salzburger enttäuschten beim 2:2 gegen Lok Moskau auch keinesfalls. Es war schon vor Anpfiff klar, dass es gegen Russlands Vizemeister kein ähnliches Spektakel wie 2019 zum Auftakt gegen Genk geben kann. Damals stand es nach 36 Minuten 3:0. Und ...