Stöger ist nach sechs Monaten Ferencvaros-Job los

Ferencvaros Budapest hat sich am Montag von Cheftrainer Peter Stöger getrennt. Wie der ungarische Traditionsclub bekannt gab, wurden neben dem 55-Jährigen auch dessen Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade von ihren Ämtern entbunden. Stöger war erst seit Anfang Juni Coach von Ferencvaros. Am Sonntag hatten die Hauptstädter bei Debrecen mit 0:2 verloren. In der Tabelle liegt der Meister aktuell auf Platz zwei, nach Verlustpunkten ist man Erster.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Stöger war nur wenige Monate Trainer von Ferencvaros