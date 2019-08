Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Samstag das zweite Match in Gruppe 7 der Champions-League-Qualifikation in Riga gegen Gastgeber FK Rigas mit 4:0 (1:0) gewonnen. Die Treffer erzielten Maria Plattner (38., 72.), Modesta Uka (55.) und Julia Wagner (69.).

Die Steirerinnen, die das erste Gruppenspiel gegen Sporting Braga 0:2 verloren hatten, treffen am Dienstag (17.00 Uhr) auf Apollon Limassol (CYP). Quelle: APA