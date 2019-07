Sturm Graz legt in Haugesund einen Fehlstart hin

Sturm Graz hat den Start in die internationale Fußballsaison am Donnerstag vergeigt. Beim norwegischen Außenseiter FK Haugesund unterlag das Team von Neo-Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag mit 0:2 (0:0) und muss vor dem Rückspiel eine Woche später um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League zittern. Erinnerungen an schwache Europacupauftritt der Vorjahre wurden wach.

Sturm hatte keinen gelungener Start in die Fußballsaison