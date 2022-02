Süle verrät Adeyemi-Wechsel - Red Bull Salzburg verliert viele Millionen

Niklas Süle wechselt nach Ende der Saison von Bayern nach Dortmund. Dort wird auch Salzburgs Karim Adeyemi landen. Das kann nach einem Plausch der beiden als fix angesehen werden.

In den vergangenen Wochen wurde der Torjäger von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, immer öfter mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Starangreifer der Bullen wollte aber einen Wechsel nach Dortmund nicht bestätigen. "Es ist nichts fix", betonte Adeyemi vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am vergangenen Mittwoch gegen Bayern München. Nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" ist aber schon klar, dass Adeyemi, der am Sonntag im Spitzenspiel der Liga gegen den Wolfsberger AC im Mittelpunkt stehen ...