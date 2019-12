Red Bull Salzburg arbeitet vor dem Endspiel gegen Liverpool noch an neuen Varianten bei Standards. Und dabei spielt auch Abwehrchef Maximilian Wöber eine ganz entscheidende Rolle.

Besondere Ereignisse erfordern auch besondere Maßnahmen. Das letzte Gruppenspiel in der Champions League von Red Bull Salzburg am Dienstag gegen die Startruppe des FC Liverpool stellt nämlich jede andere Partie, die jemals in Salzburg stattgefunden hat, in den Schatten. Österreichs ...