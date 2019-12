Transfer ist fix: Erling Haaland wechselt zu Dortmund

Nach wochenlangem Tauziehen ist der Abgang von Erling Haaland von Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg fix. Sein neuer Club wird Borussia Dortmund. Dank einer Ausstiegsklausel kann der BVB den Norweger um rund 20 Millionen Euro verpflichten.

Red Bull Salzburg bestätigte den Transfer am Sonntagnachmittag in einer Aussendung. Erling Haaland unterschrieb bei Dortmund einen Vertrag bis 2024.

Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Es ist unglaublich, wie sich Erling bei uns entwickelt und welche herausragenden Leistungen er gemeinsam mit unserer Mannschaft erbracht hat. Wir sind stolz, dass wir einen weiteren jungen Spieler auf dieses Leistungslevel bringen konnten."

Erling Haaland selbst wurde so zitiert: "Mein Wechsel zum FC Red Bull Salzburg war die bisher beste Entscheidung meines Lebens. Im letzten Jahr ist so unglaublich viel passiert, es ist kaum zu glauben. Dabei hatte ich die Möglichkeit, in einem perfekten Umfeld und in kurzer Zeit so viel zu lernen. Dafür bin ich allen Menschen im Klub außerordentlich dankbar. Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein, und wünsche allen, dass die Saison in Salzburg so erfolgreich fortgesetzt werden kann. Für mich geht die Reise jetzt bei Borussia Dortmund weiter, ich werde jedoch immer mit Freude nach Salzburg zurückblicken."

Damit endet eine ebenso kurze wie turbulente Phase, in der Österreichs Serienmeister sich des begehrtesten Stürmertalents Europas in seinen Reihen gewiss sein durfte. Erst Anfang 2019 war Haaland um rund 5 Millionen Euro von FK Molde aus Norwegen nach Salzburg gekommen. Unter Trainer Marco Rose kam er in der Saison 2018/19 nur zu wenigen Einsätzen und nützte das Frühjahr zur Eingewöhnung. Bei der U20-WM im Sommer in Polen setzte er ein Ausrufezeichen, als er gegen Honduras gleich neun Tore erzielte und damit Schützenkönig des Turniers wurde.

So richtig schlug der 1,96-Meter-Riese unter dem neuen Trainer Jesse Marsch ein. Mit 28 Treffern in 22 Pflichtspielen zeigte Haaland, was in ihm steckt. Vor allem auf der großen Bühne der Champions League präsentierte sich der blonde Hüne überragend. Acht Treffer in den ersten fünf Spielen in der Königsklasse waren ein Wert, an dem keiner vorbei kam. Schon in der 2. Minute des ersten Matches gegen Genk (BEL) erzielte Haaland sein erstes Tor und schnürte gegen die Belgier ein Triplepack. Kurioserweise reichten seine 16 Meisterschaftstore nicht zur Führung in der Schützenliste der Bundesliga - der israelische WAC-Goalgetter Shon Weissman hat ein Tor mehr zu Buche stehen. Bemerkenswert ist, dass der Norweger nur ganz selten 90 Minuten auf dem Platz stand. Eine Lungenentzündung sowie eine Knieverletzung bremsten seinen Lauf zwischenzeitlich etwas ein.

Der Marktwert Haalands schoss bald in die Höhe, die Plattform "Transfermarkt" gab zuletzt 45 Millionen Euro an. Dortmund muss deutlich weniger berappen, der Norweger hatte eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag. Christoph Freund erklärte: "Ohne Ausstiegsklausel wäre seine Verpflichtung im Sommer 2018 für den FC Red Bull Salzburg niemals möglich gewesen.

Die Gerüchteküche brodelte seit Monaten über: Nahezu mit jedem Topclub Europas wurde Haaland in Verbindung gebracht. Manchester United, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München und bald auch Borussia Dortmund wurden oft genannt. Salzburgs Verantwortliche betonten, Haaland möglichst fürs Frühjahr noch halten zu wollen. Für United hätte die Verbindung zu Trainer Ole Gunnar Solskjaer gesprochen. Der norwegische Landsmann hatte Haaland bei Molde bereits trainiert.

Zwei Tage nach dem letzten Auftritt im Bullendress (0:2 gegen FC Liverpool in der Champions League) kam dann Fahrt in die Sache. Haaland besuchte innerhalb weniger Stunden RB Leipzig und Borussia Dortmund. Kurz danach bekam er in Salzburg Besuch von Solskjaer. Weil auch Top-Berater Mino Raiola mitmischte, wurden in den Tagen um Weihnachten auch Juventus Turin wieder gute Chancen eingeräumt. Seit Sonntag, 15.36 Uhr, ist das alles Geschichte. Erling Haaland wird künftig in schwarz-gelb auflaufen.