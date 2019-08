Nach Protesten von Club-Vertretern in der vergangenen Saison hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) die Ticketpreise für Fans von Gästeteams in den Cup-Bewerben limitiert. So dürfen Karten für Anhänger von anreisenden Teams in der Champions League maximal 70 und in der Europa League höchstens 45 Euro kosten.

Zuletzt hatten Manchester United und Liverpool überteuerte Preise von 119 Euro für ihre Fans im Barcelona-Stadion angeprangert. Quelle: APA