US-Boy von Red Bull Salzburg steht schon auf Leipzigs Liste

Brenden Aaronson startete bei Red Bull Salzburg innerhalb kürzester Zeit voll durch. Seine Entwicklung wird auch in Leipzig genau verfolgt.

Sein Debüt für Fußballmeister Red Bull Salzburg feierte Brenden Aaronson am 24. Jänner 2021 beim Auswärtssieg in Altach. Der US-Boy war erst in der vorangegangenen Wintertransferzeit als Ersatz für Topstar Dominik Szoboszlai, der zu RB Leipzig wechselte, zu den Salzburger Bullen gestoßen. Und Trainer Jesse Marsch hatte schon damals felsenfest überzeugt betont: "Brenden wird uns vom ersten Tag an helfen." Marsch sollte recht behalten. Mittlerweile ist Aaronson aus der Stammformation des Meisters nicht mehr wegzudenken. Und der 20-Jährige erzielte zuletzt ...