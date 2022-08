Von Red Bull Salzburg ins Füstentum Monaco: Verhandlungen um Mo Camara sind konkret

Salzburgs Mittelfeldspieler Mo Camara scheint einen neuen Club gefunden zu haben. Der AS Monaco zeigt großes Interesse und wird an die 30 Millionen Euro überweisen müssen.

Es kommt wieder Bewegung in die Transferverhandlungen um Mo Camara. Der Mittelfeldspieler von Fußballmeister Red Bull Salzburg steht vor einem Wechsel in Frankreichs Ligue 1 zu AS Monaco. Auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bestätigte erstmals ganz konkrete Verhandlungen mit einem Club, der aber nicht aus England kommt. "Es kann jetzt auch ganz schnell mit einem Wechsel klappen", betonte Freund. An die 30 Millionen Euro wird Monaco schon hinblättern müssen, wenn man den Nationalspieler aus Mali, der in Salzburg noch Vertrag ...