Wienerroither feierte mit Hattrick Traumstart als Legionärin

Die Eugendorfer Stürmerin traf beim 5:0-Auswärtssieg der Grasshoppers-Frauen gegen Yverdon drei Mal.

ÖFB-Fußballnationalspielerin Katja Wienerroither ist ein perfekter Start in ihre Legionärskarriere gelungen. In der Startrunde der Schweizer Frauen-Super-League erzielte die 19-Jährige beim 5:0 (1:0) ihres neuen Clubs Grasshoppers Zürich bei Yverdon die Tore Nummer zwei, drei und vier (51., 68., 72.) und damit einen lupenreinen Hattrick. Beim fünften Treffer fungierte sie als Assistgeberin. Gemeinsam mit Alena Bienz (St. Gallen) führt sie auch die Torschützenliste nach einer Runde an.

"Wir haben nach der Pause viel Druck gemacht und wenig zugelassen, der Sieg war sehr wichtig für uns", sagte die Salzburgerin.

Die ehemalige SSM-Schülerin und Absolventin der St. Pöltener Frauenfußballakademie war vor der Saison von Sturm Graz in die Schweizer Liga gewechselt. Im österreichischen A-Nationalteam hält sie bei bislang vier Einsätzen.