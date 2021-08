Zwei Ex-Stars von Red Bull Salzburg waren beim Debüt von Messi live dabei

Dem Topstar des Fußballs Lionel Messi auf dem Platz einmal ganz nahe sein. Das ist wohl der Traum von jedem Trainer und Profi. Zwei Ex-Bullen wurde diese besondere Ehre zuteil. Der Trainer von Stade Reims, Oscar Garcia, und Mittelfeldspieler Valon Berisha waren Gegner von Messi, als dieser am Sonntag sein Debüt für Paris St. Germain gab.

Einen besonderen Abend erlebten am vergangenen Sonntag Trainer Óscar García und Profi Valon Berisha mit ihrem Club Stade Reims. Der Ex-Salzburg-Coach, der die Bullen 2016 und 2017 zu zwei Doublegewinnen geführt hat, und der ehemalige Fanliebling in Salzburg waren live dabei, als Superstar Lionel Messi sein Debüt für Paris St. Germain gab. Beim 2:0 der Startruppe aus Paris in Reims kam Berisha, der von Óscar García nach dem Wechsel eingesetzt wurde, Messi in einigen Zweikämpfen auch ganz nahe. Berisha und Co. waren auch sichtlich beeindruckt, mit Messi auf dem Platz zu stehen. Nach dem Schlusspfiff schoss Reims-Torhüter Predrag Rajković ein Foto von Messi mit seinem kleinen Sohn am Arm. Verteidiger Andrew Gravillon fragte um Messis Trikot an - vergeblich.

Am Dienstag um 23.59 Uhr schließt in den meisten europäischen Ländern das Transferfenster. Red Bull Salzburg könnte noch zwei Kaderspieler verleihen. Die beiden Defensivspieler Darko Todorović und Jérôme Onguéné haben Anfragen vorliegen. Solche gab es auch für Mërgim Berisha. Der spielstarke Angreifer wurde noch am Montag mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Der deutsche Bundesligist war bereit, vier Millionen Euro für Berisha, dessen Vertrag 2022 ausläuft, zu überweisen. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund schob einem Wechsel in dieser Transferperiode einen Riegel vor. Er erklärte im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten": "Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten international und national sehr viele Spiele. Da benötigen wir Berisha."

Die Reise durch Europa geht für einen Ex-Salzburger weiter. Valentino Lazaro wird Inter Mailand verlassen. Der 25-Jährige befindet sich bereits in Portugal, um seinen Medizincheck bei Benfica zu absolvieren. Lazaro wird bis zum Sommer von den Mailändern an Benfica Lissabon verliehen. Der 32-fache ÖFB-Teamspieler ist im Sommer 2019 für rund 23 Mill. Euro von Hertha BSC Berlin in die Serie A gewechselt, war seither an Newcastle United und Borussia Mönchengladbach verliehen.