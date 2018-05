Zwei WM-Teams bereiten sich in Salzburg vor

Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang und Liverpool-Star Sadio Mané bereiten sich mit ihren Nationalteams in Salzburg auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor.

Bevor es von 14. Juni bis 15. Juli in Russland um den WM-Pokal geht, bereiten sich die 32 Teilnehmer auf der ganzen Welt auf das größte Fußball-Turnier vor. Mit Senegal und Südkorea sind Anfang Juni sogar zwei WM-Teilnehmer in Salzburg zu Gast.

Für den ehemaligen Salzburg-Spieler Sadio Mané, der mit Liverpool am vergangenen Samstag das Champions-League-Finale gegen Real Madrid unglücklich mit 1:3 verlor, wird es eine Rückkehr in seine alte Heimat. Der 26-Jährige bereitet sich mit Senegal in der Stadt Salzburg auf die Gruppenspiele gegen Polen, Kolumbien und Japan vor.

In den Pinzgau zieht es dagegen Südkorea (WM-Gegner: Deutschland, Mexiko, Schweden). Die Asiaten wohnen und trainieren in Leogang. Am 11. Juni stehen sich Südkorea und Senegal in Grödig im letzten WM-Testspiel gegenüber. "Das Spiel geht aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne", erklärt Hannes Empl, der mit seiner Firma Salzburger Land Fußball Camps (SLFC) Trainingslager in ganz Österreich organisiert und auch in diesem Jahr wieder viele Topteams nach Salzburg lockt.

Neben den deutschen Bundesligisten Schalke und Leverkusen, die schon Dauergäste in Salzburg sind, gastieren diesen Sommer unter anderem auch der türkische Spitzenclub Istanbul Başakşehir (mit Ex-Arsenal-Star Emmanuel Adebayor), der deutsche Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (mit Neuzugang Kevin Stöger) und der deutsche Kultclub St. Pauli in Salzburg. "Insgesamt bereiten sich rund 35 Mannschaften in unserem Bundesland auf die kommende Saison vor. Wir sind nahezu voll ausgelastet, Salzburg ist sehr beliebt bei den Clubs", sagt Empl. Auch Red Bull Salzburg hält im eigenen Bundesland ein Trainingslager ab: Der österreichische Meister trainiert von 1. bis 7. Juli in Bramberg. Am 7. Juli bestreiten die Bullen im Oberpinzgau ein Testspiel gegen Jablonec.

Einen besonderen Gast kann Flachau im Juni begrüßen: Die syrische Nationalmannschaft mit ihrem deutschen Trainer Bernd Stange kommt in den Pongau.